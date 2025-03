Spalletti: "Con Kean abbiamo trovato un lottatore di tecnica e personalità. Tiene palla e attacca, è una conferma"

Sul rilucente Moise Kean di ieri sera si è espresso anche il ct Spalletti nel dopo gara, esaltando il suo attaccante dopo la doppietta alla Germania:

"Abbiamo trovato un lottatore, che tiene palla e attacca lo spazio. Ha tanta tecnica, coraggio e personalità: per noi è una conferma. Nelle condizioni in cui eravamo finiti alla fine del primo tempo, ce ne vuole il doppio di autostima per reagire così. Sotto 3-0, ci vuole tanto carattere e so cosa c'è negli spogliatoi. I ragazzi hanno mostrato un carattere importante: tra cominciare bene e poi riprendere la gara, è più complicata la seconda".