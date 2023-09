Fiorentina, brutte notizie in casa Primavera: Sene a rischio per l'esordio al Viola Park contro il Milan - FOTO

Brutte notizie per Daniele Galloppa e la sua Fiorentina Primavera, che domani sarà impegnata alle 13 contro il Milan nella prima, storica partita al Viola Park. Fallou Sene, attaccante di riferimento della squadra viola, ha infatti riportato un infortunio al piede destro come si evince dalla storia che lui stesso ha postato su Instagram.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com non si tratterebbe di un infortunio grave, ma la presenza di Sene contro il Milan resta in forse considerando l'imminenza dell'appuntamento. Vedremo come si svilupperà la situazione, di certo è l'ennesimo ostacolo sul già difficoltoso cammino della Fiorentina Primavera in questo avvio di stagione.