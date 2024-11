Dalic: "È stato convocato anche Pongracic. Non ha giocato con la Fiorentina ma è in buone condizioni e a noi..."

Nel gruppo dei giocatori che lasceranno la Fiorentina in questi giorni per raggiungere le varie nazionali, c'è anche Marin Pongracic che si unirà alla Croazia.

“Pongracic convocato”

Ad annunciare la sua chiamata è stato il Commissario Tecnico, Zlatko Dalić che ha detto: “E' stato convocato anche Pongracic, è in buone condizioni, purtroppo non ha giocato per la Fiorentina, ma ci serve un difensore centrale”.

Due partite di Nations League

La Croazia in questo periodo giocherà due partite di Nations League contro Scozia e Portogallo.