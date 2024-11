In conferenza stampa, il ds del Lecce ed ex ds della Fiorentina Pantaleo Corvino ha motivato la scelta dell'esonero di Luca Gotti dalla panchina del club pugliese. Queste le sue parole: "Non riesco a dare il meglio di me in questi momenti. Non fa parte del mio DNA esonerare gli allenatori. Cerco sempre di tutelare le scelte che un club. Gli esoneri non li impone l'area tecnica.

Sono decisioni che si condividono con la società. Ci sono momenti della stagione dove ogni club fa delle analisi. Le abbiamo fatte dopo 12 giornate. Io sono un responsabile e mi confronto con la proprietà. Delle decisioni possono portare ad errori. Chi non commette errori? Sono arrivato dalla terza categoria alla Champions facendo errori. Ho tenuto 9 volte il Lecce in Serie A facendo errori. L'addio di Pongracic? Al suo posto è comunque arrivato un nazionale".