La probabile formazione della Fiorentina: tornano i titolari. Beltran dietro a Kean, chance per Sottil. In mediana Adli e Bove. Dietro...

La Fiorentina torna in campo questo pomeriggio contro l'Hellas Verona al Franchi dopo il brutto stop contro l'Apoel Nicosia in Conference League. Palladino ritorna alla formazione titolare dopo l'ampio turnover di coppa, senza l'infortunato Cataldi e l'indisponibile Ikoné.

In porta torna De Gea, mentre la linea a quattro in difesa torna classica con Dodo e Gosens terzini e Ranieri-Comuzzo coppia centrale. In mediana ci dovrebbero essere Adli e Bove, con Mandragora pronto a insidiare il posto a uno dei due. Sulla trequarti torna Beltran al centro con Colpani e Sottil sulle fasce esterne. Davanti si rivede Kean.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens, Adli, Bove, Sottil, Beltran, Colpani, Kean