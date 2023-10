FOTO - Il Napoli sforna un'altra maglia. Ecco la versione "halloween" che i partenopei indosseranno contro la Fiorentina

Il Napoli ormai è famoso per le tante versioni di maglie da gioco che vengono presentate in occasione di particolari eventi. Da diversi anni, il club partenopeo durante alcune gare di ottobre indossa la maglia “versione Halloween” e questa stagione non fa eccezione.

In queste ore la società napoletana ha presentato il kit da gioco speciale, nero e con disegni di teschi sullo sfondo, che la squadra di Rudi Garcia indosserà contro la Fiorentina domenica sera al Maradona.