Vanoli: "Questi minuti finali li stiamo vivendo da un po' ma stavolta gestiti bene. Siamo troppo lenti, Fagioli poco ordinato"

Riparte dall'analisi degli ultimi minuti da brividi il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, a Dazn:

"Sono i minuti che stiamo vivendo da un po’ di tempo, stavolta gestiti meglio e con molta più attenzione però per come è stata la partita non bisogna arrivare nel finale a vivere questi momenti. Erano 3 punti che valevano 6, se non 9. Questa vittoria è per i nostri tifosi, nonostante le difficoltà ci hanno sempre sostenuti. Ora abbiamo il ritorno di Conference, dobbiamo recuperare più energie possibile e non fare l’errore di andare con superficialità.

Per noi è stata ed è una stagione difficile, non è facile adattarsi al nuovo obiettivo anche se si hanno valori importanti. I tifosi da quando sono arrivato io sono sempre stati vicini alla squadra, l’ho detto anche ai ragazzi: un derby non va giocato, va solo vinto. L’abbiamo fatto ma non abbiamo raggiunto niente perché il percorso è ancora lungo, dobbiamo portare a casa il passaggio del turno in Conference con grande attenzione.

Punti passano dal gioco? Con il Como abbiamo sofferto ma siamo sempre stati ordinati per tutti i 95 minuti, a volte negli ultimi 20 minuti si deve gestire meglio la partita. Dobbiamo migliorare la velocità della palla, siamo lenti: stop, guardiamo e passaggio mentre ci chiudono gli spazi e allora torniamo indietro. Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, nel secondo è calato anche questo: Fagioli doveva essere un po’ più ordinato, essendo il giocatore che ci fa girare la squadra".