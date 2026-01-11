Commisso: "Meritavamo la vittoria, ma siamo sulla strada giusta. Bravi ragazzi, avanti così!"

Il Presidente Rocco Commisso, insieme alla moglie Catherine e al figlio Giuseppe, ha chiamato il DG Ferrari, il Mister e tutta la squadra per fare loro i complimenti per come hanno giocato e per il carattere mostrato dall’inizio alla fine.

‘Avanti così!’

Queste le parole: “Bravi ragazzi, avanti cosi. Meritavamo la vittoria ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così!”.