Ghilardi, quanto ci guadagno? La Fiorentina sorride in caso di cessione, Italiano punta il difensore del Verona

La Fiorentina è ancora legata, in qualche modo, al difensore del Verona Daniele Ghilardi. Non è più un calciatore di proprietà del club viola, che però ha dalla sua parte il 50% della cifra che i gialloblù otterranno dalla futura rivendita. Il valore di mercato del ragazzo si aggira intorno ai 4 milioni di euro. La Fiorentina guarda la sua situazione e attende il suo (seppur ridimensionato) incasso, che potrebbe arrivare già in estate.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, dopo essere stato contattato dalla Fiorentina a gennaio in caso di uscita di Comuzzo (poi non avvenuta), adesso Ghilardi è oggetto di interesse del Bologna. Vincenzo Italiano ha messo gli occhi su di lui per rinforzare la difesa.