"Problemi" di abbondanza per Gasperini: Atalanta disponibile in blocco contro la Fiorentina

La Fiorentina è l'ultima avversaria per l'Atalanta prima della sosta, al termine di una serie di sette sfide decisive per la stagione dei nerazzurri. L'ultima vittoria contro lo Sporting Lisbona ha dato lo slancio definitivo all'annata; adesso l'obiettivo di Gasperini è chiudere al meglio contro la Viola.

Atalanta presente in blocco

In un antipasto della doppia semifinale di Coppa Italia ad aprile, i nerazzurri arrivano pronti in blocco. Come riporta l'Eco di Bergamo, con nessun infortunato o squalificato, anzi, con un ottimo clima alla seduta del giorno dopo, l'Atalanta arriva al completo e in piena forma per sfidare la Fiorentina.