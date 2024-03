Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato dopo la qualificazione ai quarti di Europa League dopo aver eliminato lo Sporting Lisbona. Queste le sue parole a Sky Sport anche sulla prossima partita di campionato contro la Fiorentina:

“Ho provato ad elencare le partite che abbiamo giocato. Abbiamo incontrato tutti top club con quattro trasferte e abbiamo fatto risultato con tante squadre. Questa era una partita in cui era possibile andare ai supplementari e ai rigori. Soprattutto in attacco ho la possibilità di girare i giocatori che hanno un buon rendimento. Kolasinac e Djimsiti sono quasi sempre presenti. Vogliamo far bene domenica con la Fiorentina, partita importante dove si deve arrivare molto bene. Da parte mia c'è già un plauso, speriamo di chiudere questa striscia positiva”