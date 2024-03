La Fiorentina dovrà aspettare le 14 per scoprire che sarà la sua prossima avversaria nei sorteggi di Conference League. Nell'urna di Nyon le squadre sono sempre meno e, arrivati a 8 club soltanto, non esistono più teste di serie: tutti possono sfidare tutti.

Tutti concordi sul pericolo numero uno

Aston Villa, Paok, Lille, Olympiakos, Viktoria Plzen, Bruges e Fenerbahçe: queste le sette squadre che saranno al sorteggio insieme alla Fiorentina. Tutti concordi sul pericolo principale, che arriva dalla Premier League e si chiama Aston Villa. Gli inglesi stanno puntando alla Champions League in campionato e hanno in panchina Emery, 'arma micidiale in Europa.

Insidie francesi e turche

Potrebbe non essere una passeggiata contro il Lille, che dopo aver eliminato lo Sturm Graz si presenta all'urna da quarta forza della Ligue 1. Occhio anche al Fenerbahçe di Edin Dzeko, che in Turchia sta rincorrendo il Galatasaray capolista in un campionato a parte tra le due potenze turche.

Il resto alla portata della migliore Fiorentina

Il Club Brugge è terzo in Belgio, ma rimane alla portata della (migliore) Fiorentina, così come le due greche Paok e Olympiacos. Il sorteggio più benevolo probabilmente sarebbe quello contro i cechi del Viktoria Plzen, ma le insidie potrebbero presentarsi anche in questo caso.

Ma sarà più dura dello scorso anno

Ci sarà da aspettare qualche ora, poi il verdetto con una consapevolezza: sarà più dura dello scorso anno, quando a Nyon si presentavano ai quarti oltre ai viola West Ham, Anderlecht, Gent, Nizza, Az Alkmaar, Basilea e Lech Poznan.