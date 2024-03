Conference League, ecco le otto squadre ai quarti di finale. Aston Villa a valanga sull'Ajax, Jovetic firma la rimonta dell'Olympiakos

Con il pareggio di oggi contro il Maccabi Haifa, la Fiorentina è ai quarti di finale di Conference League in virtù del successo dell'andata. Si sono appena conclusi anche gli incontri delle ore 21, adesso vi è il quadro completo delle otto squadre (Viola compresa) che saranno protagoniste nell'urna di Nyon, domani alle 14.

L'Aston Villa elimina l'Ajax

Oltre alla Fiorentina, alle 18:45 hanno festeggiato il PAOK in rimonta sulla Dinamo Zagabria, il Viktoria Plzen ai rigori contro il Servette e il Fenerbahce, nonostante la sconfitta contro l'Union Sainte-Gilloise (3-1 totale).

Alle 21, tutti gli occhi erano puntati sul big match degli ottavi, Aston Villa-Ajax. Gli inglesi hanno confermato i favori del pronostico con un sontuoso 4-0 ai danni dei lancieri. Watkins, Bailey, Duran e Diaby i marcatori.

La serata di Stevan Jovetic

Il Lille gestisce il vantaggio di tre reti contro lo Sturm Graz e basta un 1-1 per passare. Il Club Brugge, invece, rimonta lo svantaggio dell'andata (2-1 per il Molde) con un convincente 3-0.

L'unica gara europea della serata ad andare ai supplementari è Maccabi Tel Aviv-Olympiakos, giocata a Backa Topola in Serbia. Dopo la clamorosa vittoria dell'andata degli israeliani, con un 1-4, i greci sono riusciti a replicare il risultato e a ottenere il ticket per i quarti nei tempi supplementari. Nel tabellino dei marcatori entra anche l'ex viola Stevan Jovetic, con il quinto e decisivo gol della serata.

Di seguito, le otto squadre rimaste in Conference League: