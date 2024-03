Il Milan passa agevolmente a Praga e va avanti in Europa League. Ribaltone del Paok e Union St. Gilloise fuori in Conference

Un primo tempo autorevole del Milan è bastato ai rossoneri per vincere anche al ritorno con lo Slavia Praga, passando così ai quarti di finale di Europa League: a segno Pulisic, Loftus-Cheek e Leao per la squadra di Pioli.

In Conference invece, Fiorentina a parte, avanti a sorpresa il Paok Salonicco che ha ribaltato lo 0-2 dell'andata con la Dinamo Zagabria, vincendo addirittura per 5-1. Avanti anche il Fenerbahce nonostante lo 0-1 in casa con l'Union St. Gilloise. Ai supplementari invece Servette e Viktoria Plzen.