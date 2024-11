Pongracic torna nella sua città natale. Il difensore della Fiorentina viene premiato in Germania, dove tutto è iniziato

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha avuto un inizio di stagione particolarmente complicato. Dopo le prime uscite in viola, il croato è stato fuori per lungo tempo, rientrando solo recentemente tra i convocati, anche della Nazionale croata. Lui, però, ha anche cittadinanza tedesca ed è nato a Landshut, in Germania, dove ha ricevuto un riconoscimento dal Sindaco.

Riconoscimento per Pongracic, nella sua città natale

Come riportato da Landshut.de, Pongracic è entrato a far parte del Golden Sports Book di Landshut ed è stato premiato in Comune. La sua carriera è iniziata lì, nel settore giovanile della città, e il calciatore non ha mai nascosto l'affetto per quei ricordi. “È un privilegio per me poter fare del calcio la mia carriera”, ha commentato così il difensore della Fiorentina.