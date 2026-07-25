Brekalo trova (finalmente) casa: dopo aver girato tre club dopo la Fiorentina, ecco il rinnovo

Josip Brekalo ha lasciato definitivamente la Fiorentina nell'agosto del 2025 con la rescissione del contratto. Ma il croato era fuori dal progetto tecnico viola da ben prima, con i prestiti all'Hajduk Spalato e al Kasimpasa. Poi ha firmato con il Real Oviedo, club lasciato dopo appena sei mesi.

Brekalo, finalmente la permanenza

Ma adesso, finalmente, Brekalo sembra aver trovato un club che gli dà fiducia. Dopo i sei mesi all'Hertha Berlino, in seconda divisione tedesca, per l'ex viola è arrivato il rinnovo di contratto.

L'ex viola rinnova con l'Hertha

Queste le parole del direttore sportivo Benjamin Weber: “Dal suo arrivo a Berlino in inverno, Josip si è subito identificato fortemente con l'Hertha BSC ed è stato un fattore importante per il nostro gioco e per la squadra. Siamo quindi molto contenti che Josip abbia scelto di rimanere all'Hertha in questo momento e che possiamo continuare a contare sulla sua esperienza e sulla sua capacità realizzativa”.