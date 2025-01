Tortelli: "Un sogno infranto, le nostre ambizioni sono alte. La squadra si sta già rinforzando per il campionato"

Alice Tortelli, difensore viola, è passata in mixed zone al termine della Supercoppa Fiorentina-Roma, con tanta delusione nelle sue affermazioni:

“Sogno infranto”

“E' un sogno infranto, la delusione è tanta. Nella ripresa eravamo tornate in partita, ma il gol di Giacinti ci ha tagliato le gambe. Abbiamo provato a riprenderla, è un gran peccato non esserci riuscite: sarà per la prossima… le finali sono gare secche purtroppo”.

“La nostra squadra si sta rinforzando, anche con gli ultimi due acquisti. Abbiamo ancora la Coppa Italia e il campionato è lungo. E' stata una grande emozione tornare su un campo dove avevo trovato una vittoria, l'obiettivo era alzare un trofeo ma la Roma, oltre ad essere più cinica, aveva più esperienza di noi”.

“Le ambizioni della società sono importanti, siamo arrivate fino a qui oggi perché vogliamo vincere. Infine ringrazio i nostri tifosi: Firenze è una città piccola ma sono sempre in tanti a seguirci, anche in trasferta”.

Infine una domanda più personale

“Per me che sono fiorentina è un'emozione grande giocare per la squadra della mia città, un orgoglio immenso”.