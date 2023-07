La Gazzetta dello Sport: Caccia a Dominguez...e a una punta

A pagina 17 de La Gazzetta dello Sport è presente un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “La Viola pensa in grande Certezze Sabiri e Parisi e nuova casa per sognare”. Sottotitolo: “Italiano al “Park” con un gruppo che deve essere potenziato Caccia a Dominguez e una punta”.

Articolo che inizia così: “Una serie di prime volte per lasciarsi definitivamente alle spalle lo shock di Praga. Oltre un mese dopo la Finale di Conference League persa all’ultimo minuto contro il West Ham, la Fiorentina riparte. Da ieri mattina i giocatori si sono presentati molto presto al Viola Park provando a dribblare il più possibile il caldo per la prima seduta di allenamento stagionale. Facce conosciute, qualche rientro dai prestiti ed un volto nuovo come Sabiri, hanno fatto da cornice al primo giorno di scuola”.