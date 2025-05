Ultima giornata: lo scudetto viene assegnato di venerdì. La Fiorentina invece giocherà...

Sarà un'ultima giornata di Serie A divisa in tre blocchi la prossima. Il primo è quello che assegnerà lo scudetto: venerdì alle 20.45 scenderanno in campo l'Inter a Como e il Napoli in casa contro il Cagliari.

Sabato prossimo invece ci saranno partite assolutamente ininfluenti per la classifica, vale a dire Bologna-Genoa e Milan Monza, sempre alle 20.45.

Il clou per quanto ci riguarda ci sarà invece domenica sera. Sei match in contemporanea e almeno un obiettivo sempre in palio: Venezia-Juventus, Torino-Roma, Atalanta-Parma, Lazio-Lecce, Empoli-Verona e soprattutto Udinese-Fiorentina. Fischio d'inizio anche in questo caso alle 20.45.