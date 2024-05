La Fiorentina conclude la seduta al Viola Park: attimi di apprensione per Biraghi e la strigliata di Italiano

In tarda mattinata la Fiorentina ha svolto l'allenamento presso il Viola Park, nel cosiddetto media day organizzato dall'UEFA in vista della finale di Conference League. Come abbiamo documentato Vincenzo Italiano ha organizzato delle esercitazioni basate sul possesso palla, prima di disporre i giocatori in campo per una partitella a tema.

Biraghi lascia il campo

Da segnalare, a fine seduta, qualche attimo di preoccupazione per Cristiano Biraghi. Il capitano ha rimediato un pestone, uscendo anzitempo dal campo senza partecipare alla sessione di calci di rigori. Particolare, nonché indicativo della mentalità del mister, il grido che a un certo punto è partito da Vincenzo Italiano: “Come ca**o si fa a camminare oggi?”, all'indirizzo di un giocatore che evidentemente non si stava allenando con la giusta intensità.