Mina: "A Firenze mi sono dovuto riprendere da un infortunio pregresso. Sono pronto per giocare, Cagliari è una grande possibilità"

Yerry Mina, nella giornata di ieri, ha ufficialmente salutato la Fiorentina per trasferirsi a titolo definitivo al Cagliari. Quest'oggi il colombiano si è presentato con il suo nuovo club. Ecco le sue parole, riportate da Tuttocagliari.net: “La verità è che sono felice, essere a Cagliari per me è un grande piacere. Per me è una bella possibilità, la Serie A è un campionato molto stimolante. Pronto per giocare? Sempre pronto”.

“A Firenze problemi con l'infortunio”

Sull'avventura alla Fiorentina: “Non è andata bene? Il mio arrivo in Italia non è stato facile, mi sono dovuto riprendere da un brutto infortunio pregresso. Adesso però sto molto meglio”.