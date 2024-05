Italiano: "Quando Nzola ha la testa a posto sa fare il calciatore. Un recupero importante da qui fino al termine"

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato alla fine della partita vinta contro il Bruges.

Su Nzola ha detto: “Si era visto subito che era entrato con lo spirito giusto. Il ragazzo quando ha la testa a posto e si mette nel cervello di fare il calciatore, sa farlo. E' un recupero importante per noi da qui alla fine e oggi ce lo siamo ritrovati”.

Sul prosieguo della competizione: “Adesso questi come saranno al ritorno? Ho visto delle squadre cambiare radicalmente dall'andata al ritorno. Ci sarà una bolgia sicuramente, dobbiamo avere la percezione di andarsi a giocare qualcosa di importante. Non dobbiamo prendere gol come quello del 2-2 e dovremo concretizzare le occasioni che ci capiteranno. Con queste caratteristiche potremo andare ad Atene”.

Infine: “Se sblocchiamo le partite riusciamo a giocare in maniera diversa e a mettere in difficoltà il piano gare degli avversari. Andare in vantaggio è importante, l'ho sempre detto e lo abbiamo fatto due volte di fila con Sottil”.