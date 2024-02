La Lazio chiude la rifinitura. Zaccagni c'è contro la Fiorentina, i dubbi di Sarri sono in difesa

Verso la partita di domani contro la Fiorentina, la Lazio ha da poco terminato la rifinitura a Formello. Confermata un'ottima notizia per il tecnico Sarri, come riporta Sololalazio.it: Zaccagni ha recuperato e parte con la squadra per la trasferta di Firenze. Le perplessità dell'allenatore biancoceleste sono altrove.

I problemi della Lazio in difesa

Rimane a casa lo squalificato Mario Gila, espulso nell'ultimo turno, insieme agli indisponibili Rovella e (soprattutto) Patric. L'unica alternativa per affiancare Romagnoli al centro della difesa è dunque Nicolò Casale, le cui condizioni destano comunque qualche preoccupazione; non è al massimo, ma con ogni probabilità partirà dal primo minuto.