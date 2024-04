De Laurentiis è partito in QUARTA. La telefonata all'amico Commisso

Dopo aver ceduto Kim, il Napoli ha perso molte certezze per quanto riguarda il proprio reparto arretrato. Per questo motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club è alla ricerca di un profilo di primo livello, con esperienza internazionale e che possa avere un forte impatto in campionato.

Gli occhi addosso del Napoli

Tutte caratteristiche che, per il quotidiano sportivo, portano al centrale della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta. Da mesi il Napoli ha messo gli occhi su di lui, che ha un contratto con i viola in scadenza nel giugno 2025.

La telefonata a Commisso

I partenopei contano di prenderlo sborsando una decina di milioni di euro. De Laurentiis che ha ottimi rapporti col presidente viola Commisso, farà una telefonata all'amico per capire se ci sono margini di trattativa.