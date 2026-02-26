Il giornalista Alberto Bertolotto, di Przeglad Sportowi, esperto di calcio polacco, è stato ospite di Radio Bruno, potendo fare il punto sulla sfida di ritorno del playoff di Conference League tra Fiorentina e Jagiellonia.

‘Decisive le palle inattive’

“Il risultato della partita di andata ha sorpreso anche me perché in molti avevano dato lo Jagiellonia favorito viste le basse temperature e perché ha una squadra di una certa caratura, che è prima nel campionato polacco. Ha pagato delle disattenzioni sulle palle inattive che hanno indirizzato la partita. Dopo queste situazioni la partita si apre e si rischia molto perché si creano cali di concentrazione. Aveva fatto anche una buona partita in generale ma nel calcio moderno fare certi errori condiziona le partite”.

"Lasciare male la Conference League non gioverebbe a nessuno'

“Rispetto all'andata si sono aggiunti Pululu e Romančuk che è il capitano e anima della squadra. I giallorossi polacchi vogliono far bella figura perché anche se potrebbero lasciare la Conference League è molto importante farlo bene. Lo Jagiellonia vuole affermare la sua credibilità internazionale e quindi se la deve giocare fino all'ultimo. Anche Siemieniec si gioca tanto in termini di futuro perché secondo me potrebbe essere uno dei primi allenatori polacchi a misurarsi in un campionato di alto livello. Di solito dalla Polonia vengono esportati giocatori e non allenatori anche se la scuola polacca ne sta facendo crescere molti giovani e bravi: lasciare la Conference League in modo pessimo non conviene a nessuno”.



