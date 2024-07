Bijol piace letteralmente a mezza Europa: la richiesta dell'Udinese che allontana le pretendenti italiane

Jaka Bijol è finito nel mirino anche della Fiorentina per rinforzare la difesa. Accostato in queste settimane a tante squadre - tra cui anche l'Inter -, TuttoUdinese.it riporta di un nuovo interesse dalla Spagna per il difensore sloveno, protagonista anche all'Europeo.

La richiesta di Pozzo

Stiamo parlando dell'Atletico Madrid, con il cholo Simeone che stima davvero tanto il centrale della Slovenia. L'Udinese tuttavia ha comunicato di volere almeno 18 milioni di euro, una cifra che potrebbe escludere la Fiorentina da questa corsa.