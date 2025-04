L'allenatore del Betis Siviglia Manuel Pellegrini ha parlato anche della Fiorentina, prossima avversario della sua squadra in Conference, al termine dalla partita contro lo Jagiellonia.

"Siamo tutti emozionati di raggiungere un traguardo mai raggiunto prima - ha detto l'esperto tecnico cileno - Ora è il momento di lottare con la Fiorentina e cercare di arrivare in finale. Vogliamo arrivare in fondo e vincere questo torneo.

L'ex tecnico di Real Madrid e Manchester City a proseguito dicendo “Il calcio ci ha dimostrato più volte che non esistono avversari facili, né per la Fiorentina, né per noi, né per nessuna squadra al mondo. È per questo che è lo sport più popolare al mondo. Quindi ora dobbiamo goderci la qualificazione, ma da domani dobbiamo concentrarci sulla prossima partita”. E nel pre partita l'allenatore cileno aveva guardato già in là, stuzzicando: “Sarebbe bellissimo incontrare il Chelsea in finale”.