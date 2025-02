Partita davvero povera di emozioni quella delle 18 al ‘Via del Mare’ tra Lecce e Bologna e finita non a caso 0-0. Gara ravvivata nella fase iniziale dai padroni di casa, con uno Skorupski miracoloso prima in uscita su Krstovic e poi sulla botta ravvicinata di Helgason. Rossoblù cresciuti alla distanza e anche a segno all'88' con Dallinga, di testa sotto misura. Rete però annullata dopo una lunga revisione al Var, per un fuorigioco davvero minimo dell'olandese. Il Bologna di Italiano resta quindi a distanza di sicurezza dalla Fiorentina.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 54, Inter 51, Atalanta 47, Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina 42, Milan* 38, Bologna* 38, Roma 34, Udinese 29, Torino 27, Genoa 26, Cagliari 24, Lecce 24, Verona 23, Como 22, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.



*= una partita in meno