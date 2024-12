Il difensore del Feyenoord ed ex Fiorentina David Hancko è parecchio chiacchierato in ambito Serie A da almeno un anno. Prima le voci sfumate sul Napoli, adesso è forte l'interesse della Juventus per il difensore centrale. I bianconeri hanno urgente bisogno di un intervento in difesa e tentano l'accordo, ma la storia è complessa.

Hancko-Juventus, si può fare ma l'ex viola nega

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Juventus e Feyenoord avrebbero già l'accordo sulla base di un contratto fino al 2029, con 2,5 milioni di euro annui. Il tetto di partenza per il cartellino è di 35 milioni di euro. Intanto, ieri, Hancko ha affermato di non aver parlato ancora con nessuno, negando ogni bozza di trattativa.