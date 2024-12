Hancko nega ogni voce sul suo passaggio alla Juventus: "Non è assolutamente vero: non ho parlato con nessuno"

Negli ultime settimane quotidiani e tv parlano di un possibile trasferimento dell’ex difensore della Fiorentina David Hancko alla Juventus: secondo quanto riportato da più fonti il 27enne ceco è stato individuato da Giuntoli come il sostituto ideale dell’infortunato Bremer.

L'ex viola smentisce ogni voce di mercato: no alla Juventus

Quest’oggi però il giocatore, intervistato da AD, ha voluto smentire ogni voce su un suo possibile addio al Feyenoord. Questo un estratto delle sue parole:

"Non sono felice di certe notizie false che dicono che io avrei parlato con la Juventus o addirittura accettato un'offerta di contratto. Non è assolutamente vero. La Juve potrà anche essere interessata, ma io non ci ho mai parlato. Ho detto ai miei compagni di squadra che è tutto falso e non so da dove arrivino certe voci".