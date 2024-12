T.Motta: "Con il Monza non ci sarà Douglas Luiz: potevo portarlo, ma vedremo per la Fiorentina"

Alla viglia della partita contro il Monza, l’allenatore della Juventus Thiago Motta ha partecipato alla consueta conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati, ad una settimana dalla sfida contro la Fiorentina, anche quello relativo agli infortunati. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Domani voglio vedere tutto di buono, perchè è importante la nostra determinazione è importante per crescere. Il Monza è una buona squadra con un buon allenatore. Ognuno deve dare il massimo per fare una grande partita”.

“Gli infortunati sono tanti. Douglas Luiz lo voglio pronto per la Fiorentina”

Queste le parole del tecnico bianconero sugli infortunati: "Non ci saranno domani Bremer, Cabal, Milik, Rouhi, Weah e Douglas Luiz. Valuteremo oggi Cambiaso. Su Douglas potrei anche portarlo ma per domani voglio tutti al meglio e vedremo per la Fiorentina”.

“Il bilancio del mio primo anno alla Juve andrà fatto a fine stagione”

Ha fatto anche un bilancio dei suoi primi mesi a Torino: "Il bilancio lo lascio fare a voi. Il bilancio va fatto a fine stagione. Noi pensiamo al Monza e vogliamo affrontarlo con grande concentrazione per portare la partita dalla nostra parte. Sui giovani? Sono soddisfatto del lavoro di tutti ma pretendo sempre di più. Anche da me stesso. I tanti pareggi? Io penso a quello che dobbiamo fare domani e alla grande concentrazione che abbiamo nel preparare la partita. Vogliamo fare una grande prestazione e il resto rimane nel passato. Abbiamo visto che ci sono cose che possiamo migliorare ma ora pensiamo a domani".