Nico Gonzalez: "Per me è meraviglioso essere alla Fiorentina. Fosse per me rimarrei a vita a Firenze. La maglia numero 10..."

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Nico Gonzalez, fresco di rinnovo con la società viola fino al 2028: "Sono felicissimo di essere qui in questa città e di indossare i colori della Fiorentina. È meraviglioso. Voglio dire grazie al direttore Joe, al presidente, al mister Italiano e ai miei compagni.

Il mondiale saltato? Il passato è passato, adesso si pensa al Frosinone, per noi quella partita è importantissima. L’ho sempre detto dal primo giorno che sono qui: sono felicissimo. Se fosse per me rimarrei a vita qui (ride ndr). La numero 10? Non gioco con il numero, non posso guardare dietro. Io gioco con la maglia della Fiorentina, ma la più pesante è la 9, quella sì che è pesante. I tifosi mi fanno sentire tutto il loro appoggio. Grazie".