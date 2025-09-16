Ex difensore viola ed ora opinionista sportivo, Daniele Adani sul canale YouTube Viva El Futbol ha analizzato la vittoria del Napoli contro la Fiorentina al Franchi, esaltando la prestazione della squadra partenopea e concentrandosi in particolare su Hojlund.

‘Conte ha fatto qualcosa di unico a Firenze’

“Hojlund? È Lukaku con 10 anni in meno, stessa struttura ma più dinamismo. Mi ha stupito come contro la Fiorentina abbia saputo già inserirsi nel gioco del Napoli e rispondere alle richieste di Conte. A Firenze l’allenatore del Napoli ha fatto una cosa unica, geniale. Ha scelto di far costruire la squadra con due giocatori in una posizione precisa, Lobotka e De Bruyne, con Anguissa McTominay Hojlund davanti. In fase difensiva, De Bruyne si alzava in pressing assieme ad Hojlund, mentre in impostazione si abbassava con Lobotka. Hojlund da prima punta ha guidato perfettamente lo sviluppo della manovra, in un contesto in cui i palleggiatori del Napoli fanno la differenza, pur non essendo degli scattisti”.

‘Il gioco di Conte è esaltato da Hojlund’

“Hojlund ha attaccato la profondità come nel gol del 2-0, ma ha saputo anche legarsi benissimo alla squadra, da maestro, come il miglior Lukaku, permettendo l’ultima giocata. Nel corpo a corpo ha fatto diventare matti i tre difensori della Fiorentina, la classe nel palleggio del Napoli ha fatto il resto. Certo, questo è possibile anche grazie al lavoro straordinario del Napoli, è evidente come la squadra sia costruita alla perfezione e un attaccante con queste caratteristiche esalti il gioco di Conte, che infatti lo ha voluto a tutti i costi. Sul 3-1 il Napoli ha rischiato di far rientrare la Fiorentina, ma dopo il 3-0 in apertura di ripresa ed anche in precedenza nel primo tempo gli azzurri avrebbero potuto segnare altri 2 gol”.