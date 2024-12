Non date del gasperiniano a Palladino: l'evoluzione definitiva alla Fiorentina. E fu proprio il tecnico viola a far quasi esonerare Inzaghi

Un'origine comune, anche se in luoghi diversi, e un destino che poteva unirli nel modo sbagliato, quello del licenziamento. I protagonisti della partita di stasera saranno Raffaele Palladino e Simone Inzaghi, entrambi ex attaccanti ed entrambi diventati allenatori di Serie A subentrando per emergenza quando erano tecnici delle Primavere di Monza e Lazio. C'è chi dava, erroneamente secondo La Gazzetta dello Sport, del ‘gasperiniano’ a Palladino visto che il Gasp l'aveva allenato a lungo, tra giovanili Juve e Genoa: a Firenze l'allenatore campano invece si è evoluto.

E fu proprio lui a far quasi esonerare Inzaghi nell'aprile 2023, quando espugnò San Siro con il suo Monza, vincendo 0-1: l'allenatore interista era in un periodo nero e si salvò raggiungendo la finale di Champions. Per avvicinarsi davvero però il tecnico viola avrebbe bisogno di qualche trofeo: il collega è già a quota nove.