D'Agostino: " La Fiorentina mi dà la sensazione che abbia ancora paura, non è una squadra abituata a questa classifica"

Gaetano D'Agostino, ex centrocampista della Fiorentina, ha espresso a Cronache di Spogliatoio alcune sue opinioni sul pareggio tra i viola e la Lazio per 2-2.

“La Fiorentina non è abituata a questa classifica"

D'Agostino ha commentato: “Nel primo tempo la Fiorentina non ha superato la metà campo, la Lazio ha fatto molto bene. Nella ripresa la partita è stata alla pari, la Fiorentina ha avuto un po' più di coraggio. Certo, rimane il rammarico per i viola che dopo il rigore di Gudmundsson potevano portare a casa una vittoria. Questa squadra mi dà la sensazione che abbia ancora paura, perché non è una squadra abituata a questa classifica”.

“Punto prezioso per la Fiorentina contro la Lazio”

Poi ha aggiunto: "Io dico che come organico che la Fiorentina sia più forte della Lazio. Dall'altra parte Sarri mi ha fatto tenerezza, Vanoli ha messo Moise Kean dalla panchina, al tecnico dei biancocelesti hanno venduto Castellanos, non aveva nessuno. Alla fine per la Fiorentina quello di Roma è un punto prezioso".