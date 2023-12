Intanto nella Capitale... Gualtieri: "Lo stadio della Roma è un investimento privato voluto fortemente dai giallorossi. Inaugurazione nel 2027"

E mentre a Firenze continua l'immenso e interminabile dibattito sulla vicenda stadio, a Roma sembrano (e sottolineiamo sembrano) avere le idee più chiare. A dirlo è stato il sindaco della capitale Roberto Gualtieri, che a 'Un giorno da pecora' su Radio 1 è intervenuto così:

"Lo Stadio della Roma è un investimento privato, e la società dice di volerlo fare, tutti i passaggi sono stati conclusi del dibattito pubblico. Si farà a Pietralata, dove ora non c'è nulla, è una incompiuta. Vogliamo inaugurarlo nel 2027 in occasione del centenario della As Roma"