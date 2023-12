Il quadro economico del restyling del Franchi: Tutti gli interventi previsti...e quelli che fanno parte del secondo lotto. Entra in scena la Fiorentina?

In attesa delle prossime puntate, che ci saranno e saranno pure tanto, il quadro economico ad oggi approvato relativamente al restyling del Franchi è di 151 milioni e 308 mila euro.

Tutti gli interventi del primo lotto

Che cosa prevede di fare l’amministrazione comunale con questi soldi? Tutti gli interventi di restauro, la riparazione e il rinforzo delle strutture esistenti sottoposte a vincolo, come la pensilina storica, la palazzina d’onore, la torre di Maratona e le scale elicoidali.

E poi, le nuove gradinate per Fiesole e Ferrovia, le fondazioni delle quattro mega colonne che faranno da supporto alla copertura; i nuovi spazi destinati ad atleti e ai giornalisti, nuovi servizi igienici in linea coi requisiti normativi; la riqualificazione di tutte le sedute con l'eccezione di quelle della Maratona.

Quello che resta fuori (al momento), entra in scena la Fiorentina

Le sedute della Maratona e le coperture della stessa più quelle della Ferrovia, per il momento sarebbero escluse dal primo lotto; fanno parte del secondo lotto di lavori per il quale ancora c'è da trovare la copertura finanziaria. Ed è qui che potrebbero entrare in scena la Fiorentina e Rocco Commisso: una cinquantina di milioni di euro potrebbero essere messi dal patron gigliato in cambio di vantaggi che sarebbero riscontrabili sul contratto di concessione dello stadio stesso.