Il duo di centrocampo ancora tutto da costruire: tra un prestito chiesto all'Udinese e uno al Chelsea, Casadei resta sempre in lista

Una stagione divisa in due quella di Cesare Casadei, prima il prestito al Leicester e poi il rientro a casa base al Chelsea: i Blues però non lo ritengono certo incedibile, anzi vorrebbero monetizzare. Come scrive La Gazzetta dello Sport però, la Fiorentina, che ha ancora il suo centrocampo da costruire, sta sondando il mercato dei prestiti, per arrivare sia al talento italiano classe 2003 che a Lovric dell'Udinese.

