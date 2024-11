Dalla cerimonia per la Hall of Fame della Fiorentina ha parlato l'ex allenatore viola Cesare Prandelli. Queste le parole ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com.

‘Sempre un’emozione tornare a Firenze, auguro a questa Fiorentina di somigliare alla mia'

“Tornare qua è sempre un'emozione che va vissuta, senza vergogna anche di versare due lacrime quando trovi persone che non vedi da un po', è bello essere abbracciati da questo grande affetto. Questa Fiorentina ricorda la mia? Glielo auguro: quest'anno mi sembra si vogliano valorizzare le individualità, ma bisogna costruirci poi un sistema di gioco interessante. Complimenti alla società che ha iniziato un ciclo nuovo e con così tanti giovani e italiani, una delle poche società in Italia".

‘Palladino sveglio e furbo, Gudmundsson potenziale fenomeno’

Ha proseguito: “Seguo il calcio e conoscevo già Palladino: il Monza si è sempre fatto rispettare, anche fuori casa, e vuol dire che come allenatore hai un'idea ben precisa e che sai adattarti anche velocemente. Non lo conosco benissimo perché non è un mio ex giocatore, ma lo reputo molto sveglio e furbo”.

Infine: “Son venuto per premiare Mutu, è cambiato il mondo eh (ride, ndr). Gudmundsson? Potenziale fenomeno, ha qualità importanti e sa risolvere problemi in ogni parte del campo, poi fa anche gol. Serve una programmazione fisica per rimanere in alto in classifica, e poi devi avere coraggio di far giocare tanti giocatori, viste le rose molto lunghe di oggigiorno: con 5 sostituzioni cambia tutto" Poi la suggestione: "Quarta davanti ai due centrali è un'idea interessante, si può mettere”.