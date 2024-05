Sirene portoghesi per Palladino, nel mirino anche di Fiorentina e un'altra italiana. La situazione in casa Monza

Il portale di calciomercato footmercato.net aggiorna la situazione riguardo il futuro del Monza e, soprattutto, dell'allenatore Raffaele Palladino. Il tecnico dei brianzoli è a un passo dall'addio, con Fiorentina e Torino che lo seguono in Italia, mentre il Benfica lo segue del Portogallo.

A rimanere al Monza dovrebbe essere il ds francese Modesto. Già al lavoro per individuare i nomi per il possibile post-Palladino: in lista ci sono Dionisi, Nesta e Davide Ancelotti.