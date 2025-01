Dopo il pareggio a Torino contro la Juventus, la Fiorentina è attesa da un altro esame da altissima classifica. A Firenze arriva il Napoli e Palladino studia la sua formazione, con due ipotesi principali.

Centrocampo a tre o trequarti affollata? Le ipotesi

Fino alla difesa è tutto facile (o quasi): De Gea in porta e Dodô-Comuzzo-Ranieri-Gosens come quartetto difensivo, anche se va comunque considerata la candidatura di Parisi, dipende molto dalle condizioni fisiche del tedesco. Il centrocampo torna a tre? Ad affiancare Adli e Cataldi può essere Mandragora, che andrebbe a togliere il posto a Colpani. Trequarti a due stretta con Beltran e Gudmundsson, Kean unica punta. L’ex Monza e Sottil restano ballottaggi aperti, in caso di conferma del 4-3-2-1.

La probabile formazione della FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi, Mandragora; Beltran, Gudmundsson; Kean. All.: Palladino.