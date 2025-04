Luca Lotti, Consulente Esterno dell'Empoli, ha parlato a Toscana TV degli azzurri impegnati stasera in semifinale di Coppa Italia contro il Bologna, concentrandosi anche su Christian Kouame, in prestito dalla Fiorentina: "Sarà un evento storico per noi - ha detto - e siamo orgogliosi di aver regalato ai nostri tifosi questo traguardo importante".

"Siamo a -2 da Parma e Lecce, a -6 dal Cagliari. Sappiamo di avere quattro o cinque scontri diretti importanti. Per noi sono otto finali, dobbiamo venire a Firenze, giocare con la Lazio, andare a Monza. Sappiamo di poterci giocare le nostre carte. Kouame come tutto il resto del gruppo è un giocatore importantissimo, domenica ci ha dato una grossa mano. Se uno dei due pali andava dentro, era meglio (sorride, ndr). I nostri sono tutti ragazzi che si impegnano al massimo e che sanno che a Empoli ci si salva all'ultimo minuto dell'ultima partita. Ci auguriamo di ripetere il miracolo dello scorso anno".

"Un acquisto di Kouame a titolo definitivo? Quando un calciatore trova poco spazio in una squadra e prende una decisione come quella di andare a giocare, è un bene per il ragazzo e per la squadra che è proprietaria del suo cartellino. Perché poi si mette in mostra, può far vedere il suo valore, poi quando è finito il campionato chi dovrà sedersi intorno a un tavolo lo potrà fare con tutta una serie di dati da poter analizzare meglio".