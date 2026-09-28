Da nome esotico per il mercato estivo a reietto: Sancho rifiuta una squadra russa e continua ad allenarsi... in decima serie

Uno dei nomi che ha acceso il mercato estivo della Fiorentina è stato quello di Jadon Sancho: rimasto svincolato, sembrava potesse essere lui la scommessa della Fiorentina, che allora stava ancora cercando gli esterni offensivi da donare a Grosso. Ma come si è conclusa la questione relativa all'esterno inglese?

Tante offerte, poi…

Su di lui c'era l'interesse della Fiorentina, del Brentford e del Besiktas, ma nessuna di queste trattative è mai andata a buon fine: oggi, come due mesi fa, Sancho continua ad allenarsi col Flixton FC, realtà inglese di decima categoria. Quello che doveva essere un breve periodo in attesa di ri-collocazione, si sta trasformando in una permanenza piuttosto lunga.

Rimandato a gennaio

Anche le squadre interessate sono scese di livello: adesso siamo lontani dalle offerte dalle compagini dei top-5 campionati, dato che l'ultima squadra in ordine temporale ad aver approcciato Sancho è il Krasnodar, squadra russa, destinazione rifiutata dal calciatore. Sembrava vicino al rilancio, e invece questa stagione si apre con un incubo: chissà che la Fiorentina non abbia scansato un proiettile, non affondando per lui.