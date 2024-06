Niente rinnovo per Bonaventura, la sua avventura alla Fiorentina verso la conclusione. Decisivo anche il parere di Palladino

Come riporta il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina, non arriverà il rinnovo di contratto per Giacomo Bonaventura con la Fiorentina. La sua avventura in viola va verso la conclusione, visto che l'accordo con la società viola scadrà a fine mese.

Decisivi gli ultimi colloqui tra la Fiorentina e l'agente Enzo Raiola. Se la società proponeva un contratto di un anno a cifre ribassate, l'entourage puntava a un biennale a cifre non lontane da milione e mezzo attuale. Decisivo anche il parere di Palladino, che ha ritenuto il numero 5 viola non imprescindibile per la prossima stagione.

La carriera di Bonaventura proseguirà probabilmente all'estero, ma occhio al Bologna di Italiano.