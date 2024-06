Notte di paura per Roberto Baggio: picchiato e derubato in casa durante Italia-Spagna

Era una serata in famiglia per la leggenda della Fiorentina e del calcio italiano Roberto Baggio, che stava tranquillamente guardando Italia-Spagna di Euro 2024. All'improvviso una banda di rapinatori armati ha fatto irruzione nella sua villa ad Altavilla Vicentina, con l'ex attaccante che è stato colpito in fronte.

Baggio è stato picchiato e sequestrato assieme ai figli e alla moglie, prima di riuscire a liberarsi e di chiamare le forze dell'ordine giunte sul posto per accertare i fatti.