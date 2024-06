Ruspe al Franchi, al via la demolizione del Parterre di Curva Fiesole - FOTO FN

Iniziata la demolizione del parterre di Curva Fiesole

Proseguono gli interventi in Curva Fiesole, dopo la rimozione delle scale di metallo, ora sono iniziati i lavori anche dentro allo stadio, con la demolizione del Parterre di Curva Fiesole.

I lavori proseguono, tra le varie schermaglie

Prima le ruspe demoliranno la parte in metallo degli spalti, quindi si concentreranno sulle gradinate. Le dichiarazioni, unite alle lettere di diffida, agli incontri e ai ricorsi cautelari d'urgenza in tribunale per fermare i lavori allo stadio Franchi messi in atto dalla Fiorentina in queste settimane, non hanno sortito l'effetto desiderato.

Di seguito, alcune foto dei lavori raccolti da Fiorentinanews.com: