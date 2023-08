Ajax e Dinamo Zagabria hanno trovato l'accordo: la Fiorentina dice addio a Sutalo

La Fiorentina e Vincenzo Italiano devono dire addio a Josip Sutalo: il difensore croato oggi ha infatti trovato l'accordo con l'Ajax e nei prossimi giorni si trasferirà in Olanda per mettere nero su bianco l'accordo. Come riportato pochi minuti fa da Fabrizio Romano, l'Ajax ha definito gli ultimi dettagli con sia con la Dinamo Zagabria che con l'entourage del giocatore.

L'offerta del club olandese sfiora i 20 milioni di euro più bonus, molto superiore rispetto a quella presentata dal club di Rocco Commisso, e dopo settimane di trattative adesso l'operazione sembra in dirittura d'arrivo. L'ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore, con il difensore che sarà atteso ad Amsterdam ad inizio della prossima settimana.