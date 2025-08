Che la Fiorentina abbia pesanti aspettative da rispettare in questa Conference League, non è certo cosa nuova. Al quarto anno consecutivo di partecipazione, la squadra viola è quella con il coefficiente UEFA (numero di punti) più alto, con 62.000, numero che rende il club ventunesimo nel ranking europeo. Un numero che permette agevolmente di guadagnarsi un posto di diritto tra le teste di serie del sorteggio dei Play-off.

Lunedì il sorteggio di Nyon: quali sono le possibili avversarie della Fiorentina?

A dirla tutta, prima, si dovrà ancora giocare il terzo turno di preliminari di Conference League, tra giovedì 7 agosto e giovedì 14. Ma la Fiorentina conoscerà presto quale squadra potrà potenzialmente affrontare: lunedì, direttamente da Nyon, saranno stabiliti tutti gli accoppiamenti validi anche per il round dei Play-off. Il club viola affronterà la vincente dell'accoppiamento assegnato, il quale potrà uscire solo dalla colonna destra della foto qui sotto, realizzata dal portale statistico Football Rankings, su X.

Tutti gli accoppiamenti… e i maggiori pericoli ai Play-off

Le uniche cinque squadre certe della partecipazione all'ultimo round dei preliminari sono quelle dei top-5 campionati europei: oltre alla Fiorentina, ci sono Crystal Palace (Premier League), Rayo Vallecano (Liga), Mainz (Bundesliga) e Strasbourg (Ligue 1). In ogni caso, non potranno affrontarsi fra loro nei Play-off, facenti tutte parte della colonna di sinistra. Il coefficiente degli accoppiamenti, peraltro, viene calcolato con il valore della squadra meglio posizionata: così vale, ad esempio, come visibile in foto, per l'AZ Alkmaar e per il Rapid Vienna, subito sotto la Fiorentina in grafica. Tra le possibili avversarie viola, spunta un ex come Aleksandr Kokorin, dell'Aris Limassol. Le squadre più pericolose, potenzialmente, possono essere Utrecht, Hajduk Spalato e AEK Atene.

Ecco lo schema completo: