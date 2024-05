La Gazzetta dello Sport: Bonaventura, grazie alla coppa scatta il rinnovo

Una pagina interamente dedicata alla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Pagina 15

Il titolo grande è: "Speranza Bonaventura". Nell'occhiello: "Ottimismo Jack per il Bruges Grazie alla coppa scatta il rinnovo". Sommario: "Il prossimo contratto del trequartista è legato al 70% delle presenze. Domani in Belgio ce la dovrebbe fare".

"Il Franchi è un problema"

In taglio medio presente un trafiletto: "Inaugurata la villa del Viola Park dedicata a Barone". In taglio basso infine: "Commisso: "Il Franchi è un problema mancano 100 milioni per completarlo".