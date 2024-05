Il centrocampista 22enne dell'Olympiakos Santiago Hezze ha espresso alla testata greca Sportday la sua opinione sulla finale di Conference League in programma stasera ad Atene tra la Fiorentina e la sua squadra:" Se c'è una favorita tra le due squadre in finale? Non lo so, ma ho sentito che anche l'Aston Villa era favorito, ma lo abbiamo eliminato dalla competizione: in realtà è tutto un 50 e 50".

“Gli argentini della Fiorentina sono degli ottimi giocatori”

E prosegue: “Nel calcio tutto può succedere. Conosco gli argentini della Fiorentina, sono degli ottimi giocatori e alcuni di loro fanno parte della nazionale”

“La Fiorentina ha meritato questa finale ma…”

Hezze aggiunge: “Anche la Fiorentina merita questa questa finale ma mi auguro che a vincerla saremo io e Ortega, noi argentini lottiamo fino alla fine”.